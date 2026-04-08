В Ростове-на-Дону молния ударила в квартиру жилого дома, начался пожар

О ЧП очевидцы сообщили в соцсетях.

В Ростове-на-Дону, в Западном жилом массиве, молния попала в квартиру многоэтажки. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщили очевидцы в соцсетях.

По их словам, после удара начался пожар. Местные жители утверждают, что после происшествия во многих домах погас свет.

Подтверждения этой информации от компетентных ведомств пока нет. Представители СМИ обратились за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Ростовской области.

Утро в донской столице выдалось ненастным: сначала гремел гром, потом пошёл дождь. Жители некоторых районов города сообщали также о граде.