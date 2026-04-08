В Калужской области прошел блог-тур по военно-историческим объектам

Участники посетили различные музеи, в том числе Усадьбу Золотаревых.

Источник: Национальные проекты России

Блог-тур по маршруту «Патриотическое кольцо Калужской области» прошел 2 апреля по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в центре развития туризма «Калужский край».

Первой точкой маршрута стал музейно-краеведческий комплекс «Усадьба Золотаревых». Блогеры познакомились с историей дома, его архитектурой и интерьером, а также с экспозициями, посвященными природе Калужской области. Далее участники посетили военно-исторический центр «Маршал Победы — Г. К. Жуков», открытый к 75-летию Победы. Экспозиция музея посвящена роли Георгия Жукова в Великой Отечественной войне и включает панораму Берлинской операции 1945 года и современные мультимедийные решения.

В Обнинске блогеры познакомились с экспозицией Музея истории города. Особое внимание было уделено участию жителей региона в Великой Отечественной войне, подвигам фронтовиков и партизанского движения. Завершающей точкой маршрута стал музей «Судьба солдата», действующий при военно-поисковом объединении «Обнинские следопыты». Там гости узнали о поисковой деятельности, направленной на установление судеб пропавших без вести солдат.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.