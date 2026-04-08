Старый смартфон дома: эксперты рассказали об угрозе пожара

Хранение неиспользуемых гаджетов грозит пожаром.

Волгоградцам, у которых дома пылится старый смартфон, стоит задуматься о безопасности. Эксперты ресурса UfacityNews.ru предупредили: устаревшие гаджеты могут стать причиной пожара.

Чаще всего люди убирают ненужные телефоны в ящик стола или на полку и забывают о них. Но именно в таких условиях деградировавшая литий-ионная батарея способна перегреться и вызвать возгорание.

Яркий пример — история блогера с канала Mrwhosetheboss, на которого подписаны 22,4 млн человек. Он хранит дома несколько десятков смартфонов, и во время аномальной жары некоторые из них самопроизвольно загорелись.

Чтобы снизить риски при длительном хранении, специалисты советуют перед тем как убрать гаджет «на покой», зарядить его примерно до 50%. Это поможет замедлить деградацию аккумулятора.

Так что если у вас дома лежит старый телефон — лучше либо продать его, либо утилизировать по правилам.

Ранее эксперты дали советы, почему нельзя заряжать телефон до 100%.