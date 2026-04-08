Юный красноярский яхтсмен завоевал бронзу на всероссийской регате

Воспитанник яхт-клуба «Краспарус» Роман Ильинов стал бронзовым призёром Всероссийских соревнований по парусному спорту «Курс на успех». Рассказали в пресс-службе министерства спорта Красноярского края. Юный представитель региона замкнул тройку лучших среди юношей до 16 лет. В регате участвовали юные спортсмены от 9 до 16 лет из восьми регионов России. Соревнования проходили на яхтах класса «Оптимист». Первое место занял Макар Серяев (Краснодарский край), второе — Михаэль Никонов (Калининградская область). Роман Ильинов замкнул тройку лидеров.