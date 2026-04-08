Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юный красноярский яхтсмен завоевал бронзу на всероссийской регате

Воспитанник яхт-клуба «Краспарус» Роман Ильинов стал бронзовым призёром Всероссийских соревнований по парусному спорту «Курс на успех». Рассказали в пресс-службе министерства.

Воспитанник яхт-клуба «Краспарус» Роман Ильинов стал бронзовым призёром Всероссийских соревнований по парусному спорту «Курс на успех». Рассказали в пресс-службе министерства спорта Красноярского края. Юный представитель региона замкнул тройку лучших среди юношей до 16 лет. В регате участвовали юные спортсмены от 9 до 16 лет из восьми регионов России. Соревнования проходили на яхтах класса «Оптимист». Первое место занял Макар Серяев (Краснодарский край), второе — Михаэль Никонов (Калининградская область). Роман Ильинов замкнул тройку лидеров.