Красноярские врачи помогли ребенку с редким диагнозом вновь самостоятельно ходить

Специалисты Красноярского центра охраны материнства и детства помогли 10-летнему мальчику снова самостоятельно ходить.
В пресс-службе министерства здравоохранения края рассказали, что осенью 2025 года у ребенка внезапно стала развиваться мышечная слабость, из-за которой он не смог самостоятельно передвигаться. Его состояние потребовало экстренной госпитализации в районную больницу по месту жительства. Однако в стационаре ситуация осложнилась полным прекращением мочеиспускания и выявленным в ходе анализов крови нарушением функции почек.
В результате врачи районной больницы обратились за помощью к специалистам центра охраны материнства и детства. Мальчик был оперативно транспортирован в отделение анестезиологии-реанимации медучреждения. По прибытии специалисты центра установили редчайший диагноз — рабдомиолиз, при котором стремительно разрушаются мышечные волокна скелетной мускулатуры. Заболевание у ребенка привело к развитию опасного осложнения — острого повреждения почек. Более трех недель маленький пациент находился на аппарате искусственной почки, проходя процедуру гемодиализа, поскольку его собственные почки не функционировали.
«Лечение пациента было организовано мультидисциплинарной командой, включающей не только анестезиологов-реаниматологов под руководством заместителя главного врача по медицинской части по детству, главного внештатного педиатра министерства здравоохранения Красноярского края Эльмиры Ахмедовой, но и узких специалистов: нефрологов, неврологов, ревматологов и реабилитологов. К диагностическому процессу были привлечены генетики, которые выявили у ребенка генетическую предрасположенность к рабдомиолизу», — уточнили в минздраве региона.
Для получения экспертного мнения и подтверждения тактики лечения также были проведены телемедицинские консультации с ведущими федеральными педиатрическими клиниками страны. Федеральные коллеги полностью согласились с установленным диагнозом и назначенным лечением красноярских специалистов.
В результате у ребенка удалось остановить разрушение мышц и купировать почечное повреждение. Его состояние стабилизировалось, и он вновь обрел способность ходить самостоятельно. В настоящее время реабилитационные мероприятия для восстановления здоровья и качества жизни маленького пациента продолжаются.
