Водитель «Лады» вылетел на встречку и разбил иномарку под Хабаровском

Апрельская погода продолжает подкидывать сюрпризы водителям Хабаровского края, где на дорогах все еще можно встретить гололед и наледь. Во вторник, 7 апреля, это привело к серьезному ДТП в Смидовичском районе ЕАО: водитель отечественного внедорожника не справился с управлением, и его вынесло на встречную полосу. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, авария произошла днем, на 2002 километре федеральной трассы «Чита-Хабаровск». Водитель за рулем «Лады 4×4» не учел сложные метеорологические условия и состояние дорожного полотна. Его машину резко занесло, и она выехала прямо навстречу «Тойоте Пробокс».
Удар был сильным. Обе машины получили серьезные механические повреждения, о чем свидетельствуют и кадры с места происшествия. К счастью, несмотря на всю драматичность ситуации, в этом ДТП обошлось без человеческих жертв и пострадавших.
Всего за минувшие сутки сотрудники ДПС области выявили 41 нарушение правил дорожного движения. Госавтоинспекция вновь призывает водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия, чтобы избежать подобных неприятностей на дорогах.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru