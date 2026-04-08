Из-за угрозы падения высотки на Московском проспекте в Калининграде начинают расселять жильцов соседнего дома. Информацию об этом опубликовала в своём телеграм-канале глава администрации города Елена Дятлова.
Местные власти уже провели встречу с жителями дома № 68 по Московскому проспекту — это соседнее здание, связанное балконами с аварийной высоткой № 70. С 8 апреля горожан начинают расселять. В течение 14 дней эвакуацию должны закончить. По словам Дятловой, «ситуация очень серьёзная».
Последние несколько лет мы проводили инструментальный мониторинг высотки. К сожалению, на днях показания некоторых датчиков превысили критический уровень раскрытия трещины. Оставаться в доме людям с каждым днём становится всё опаснее. Никто не может сейчас дать гарантий, что если дом № 70 начнёт падать самостоятельно, то он не потащит за собой дом № 68 вместе с людьми, — написала глава администрации.
По заказу мэрии провели две экспертизы. Обе пришли к выводу, что аварийный дом необходимо срочно разбирать. Высотку будут демонтировать этаж за этажом, перерезая скрепляющие здания балконы. От объекта останется свайное поле, которое поддерживает дом № 68 от сползания в реку. Елена Дятлова подчеркнула, что «никакое жилищное или коммерческое строительство на этом месте больше не будет возможным».
«Всем жителям, вне зависимости от того есть ли у кого дополнительное жильё или нет, уже сегодня администрация готова предоставить на время работ квартиры в маневренном фонде. Все квартиры с ремонтом, расположены в разных районах города. Чем раньше будет написано заявление, тем больше будет выбор. Наши муниципальные предприятия готовы оказать любую посильную помощь в переезде техникой и людьми. Детей, при желании родителей, переведём в ближайшие к новому жилью детские сады и школы без малейших бюрократических проволочек», — сообщила Дятлова.
С 8 апреля в доме № 68 начинается поквартирный обход, а во дворе организуют «мобильный офис» мэрии, чтобы оперативно решать возникающие вопросы. Сразу после расселения вокруг выставят ограждение и охрану. Забором обнесут не только придомовые территории двух зданий, но и перекроют часть набережной Трибуца, вплоть до Преголи, и Московский проспект, где будут доступны только остановка и небольшой проход. Детские спортивные учреждения временно переедут из бывшей галереи на другие адреса.
«Деньги на разбор Московского проспекта, 70 будут выделены из городского резервного фонда. К работам рассчитываем приступить ориентировочно в октябре, сразу после получения положительного заключения экспертизы. К лету 2027 года, надеюсь, жители смогут уже вернуться в свои квартиры», — заключила Елена Дятлова.
В 2022 году на разбор аварийного здания на Московском проспекте выделяли пять миллионов рублей, но к самим работам не смогли приступить. В мэрии объясняли, что сносу мешают жильцы соседнего дома № 68, которые против демонтажа балконов. В марте 2025 года власти объявили режим повышенной готовности из-за раскрытия трещин.
Дом на Московском проспекте, 70 получил повреждение во время землетрясения в 2004 году. Из-за работ на набережной Трибуца в 2015-м трещина увеличилась, жильцы обратились в администрацию Калининграда. Позднее выяснилось, что повреждены конструкции соседнего дома № 68.
Здание № 70 признали аварийным, а людям предоставили новые квартиры на Сельме и улице Левитана. В конце 2016 года экс-глава города Александр Ярошук заявил, что разрушение дома на Московском проспекте произошло из-за ошибки проектировщиков, которые использовали сваи вдвое короче необходимой длины.