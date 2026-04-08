В Архангельске завершилась программа «Креативные индустрии Русского Севера»

Образовательная программа «Креативные индустрии Русского Севера» проходила 25−27 марта в Архангельске по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в агентстве по делам молодежи Архангельской области.
Программа объединила 83 участника: школьников, студентов, начинающих сценаристов, режиссеров, актеров, фотографов и дизайнеров. В течение трех дней они знакомились с основами отрасли, перспективами профессионального развития в этой сфере и готовили свои проекты. Также молодые люди встретились с представителями отрасли, которые реализуют успешные проекты в Архангельской области.
В ходе проектной работы участники разработали несколько командных идей. Среди них фестиваль, на котором не работодатели рассказывают о своих вакансиях, а сами соискатели представляют себя потенциальным работодателям, короткометражный фильм о проблеме нерационального потребления ресурсов и другие. Также молодые люди побывали в областном молодежном центре, познакомились с деятельностью учреждения и его резидентов и приняли участие в творческих мастер-классах.
«В Год культуры Русского Севера, объявленный в Архангельской области, особенно важно показывать молодежи, что традиции и культурное наследие региона могут становиться основой для современных идей, проектов и профессионального развития. Такие программы помогают молодым людям увидеть, что традиции могут звучать современно, вдохновлять на творчество и становиться частью востребованных продуктов», — подчеркнул руководитель агентства по делам молодежи Архангельской области Юрий Марич.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.