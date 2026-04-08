Житель Волгоградской области лишился авто с красивым номером за долг в 25 миллионов

Автомобиль Skoda Yeti с запоминающимся номером из трех единиц арестовали судебные приставы. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСПП по Волгоградской области, житель Городищенского района накопил долг в размере 25 млн рублей. Из них 500 тысяч рублей составляла задолженность по налогам, а остальная сумма приходилась на обязательства перед банками и физическими лицами, которые гражданин добровольно не исполнил.