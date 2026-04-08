В Прикамье 9 апреля ожидаются снегопады, гололёд и порывы ветра до 17 м/с

Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает об ухудшении погоды 9 апреля.
Регион окажется под влиянием активной фронтальной системы. Ночью осадки в виде снега, мокрого снега и дождя (на юге) ожидаются по всему краю. Днём зона осадков сместится на юг. В центральных и южных районах интенсивность осадков возрастёт — возможны гололёд и отложение мокрого снега на проводах. На севере и востоке утром и днём на дорогах гололедица.
Ветер северо-восточный и восточный — 7−12 м/с, днём с порывами до 15−17 м/с. Ночью на севере и востоке края от −6 до −1°С, в центральных и южных районах от 0 до +5°С. Днём будет не выше +2… +7°С, на крайнем юго-востоке до +10… +12°С, а на севере и востоке — до −3… −1°С.
В Перми ночью — небольшие осадки, утром и днём — умеренные. Дождь перейдёт в мокрый снег, а к концу суток — в снег. Возможно отложение снега на проводах и гололёд. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с, днём с порывами до 15 м/с. Температура ночью 0… +2°С, днём +3… +5°С.
Прирост высоты снежного покрова (5−15 см) в центральной части края ожидается 10 апреля.