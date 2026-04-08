Индия ввела электронную карточку для иностранцев — это затронет и белорусов

Обязательная карточка прибытия для иностранцев, в том числе и граждан Беларуси, была введена в Индии с 1 апреля 2026 года. Иностранным гражданам ее необходимо заполнить в течение 72 часов до прибытия в аэропорты названной страны. Бумажный вариант данной карточки был отменен.