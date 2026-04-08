Индия ввела электронную карточку для иностранцев — это затронет и белорусов

Индия объявила про ввод обязательной электронной карточки прибытия — это коснется и белорусов.

Источник: Комсомольская правда

Индия ввела обязательную электронную карточку прибытия e-Arrival Card для иностранцев — это затронет и белорусов. Подробности БелТА рассказали в посольстве Беларуси в Индии.

Обязательная карточка прибытия для иностранцев, в том числе и граждан Беларуси, была введена в Индии с 1 апреля 2026 года. Иностранным гражданам ее необходимо заполнить в течение 72 часов до прибытия в аэропорты названной страны. Бумажный вариант данной карточки был отменен.

Электронная форма e-Arrival Card должна быть заполнена на каждого пассажира. Ее обязательно нужно предоставлять в момент регистрации на рейс. В посольстве уточнили: данная карточка прибытия не заменяет визу в Индию. Заполнить ее можно на специальном сайте indianvisaonline.gov.in/earrival/saonline.gov.in/earrival.

