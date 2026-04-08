С начала года в Москве родились Славия, Искра и Амур

С начала 2026 года в Москве родители дали новорожденным такие необычные имена, как Славия, Искра, Сора, Амур, а также редкие составные имена Виолета София Евлалия и Анна Фёкла, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на столичное управление ЗАГС.
Так, начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева рассказала, что в 2026 году в столице также родились мальчики с именами Цветай, Патрикей, Марс, Максимус, Лёв, Ладомир, Анатоль, Амур и Алмаз, а среди редких женских имен зарегистрированы Эванджелина, Соломия, Одиссея, Милалика и Макионора.
По данным столичного загса, кроме единичных редких имен, в 2026 году в Москве регистрируют и группы однотипных редких имен: так, имена Северьян получили два мальчика, Север — три, а Нил — семь. Столичные загсы фиксируют устойчивый интерес родителей к нестандартным именам, при этом абсолютное большинство новорожденных по‑прежнему получают традиционные имена, о чем ранее сообщалось в подборках статистики по популярным и редким именам за прошлые годы.
Ранее Уханева отмечала, что москвичи все чаще обращаются к старинным, славянским и редким календарным именам. В 2025 году среди необычных имен для мальчиков фигурировали, в частности, Прохор, Корней, Лаврентий, Марс, Трофим, Святогор, Грач и Тор, а среди девочек — Маруся, Океана, Искра и Олимпия. Тогда же сообщалось о редких двойных именах для девочек, таких как Луна-Белла и Пелагея-Дева.
По информации городских служб, тенденция к выбору оригинальных имен сочетается с сохранением лидеров среди традиционных: в последние годы в Москве чаще всего новорожденных называют классическими именами Анна, Софья и Михаил. Статистика ЗАГС обновляется по мере регистрации актов о рождении, и данные о редких именах за 2026 год будут уточняться по итогам года.