Волгоградская область поможет пострадавшему от наводнения Дагестану

Волгоградская область готова оказать помощь Дагестану, серьезно пострадавшему от наводнения. Жители всей страны сейчас собирают деньги жителям через соцсети. Губернатор Волгоградской области попросил своих заместителей и реготделение партии «Единая Россия» связаться с профильными ведомствами в республике и узнать, какая помощь и поддержка необходима для восстановления населенных пунктов после ЧС и жителям.
— Необходимо связаться с оперативным штабом Республики Дагестан по ликвидации последствий ЧС, своими коллегами в Дагестане с предложением оказания помощи жителям населенных пунктов, пострадавших от действия водной стихии. Сегодня к концу дня представить проект плана-графика оказания возможных мер помощи и поддержки, — поставил задачу глава региона на оперативном совещании в администрации области.
Напомним, серьезное испытание устроила Дагестану природа. У людей уничтожено жилье и все имущество, разрешены и затоплены дома. Деньги для пострадавших собирают волонтеры по всей стране.