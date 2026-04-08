Волгоградская область поможет пострадавшему от наводнения Дагестану

Губернатор попросил оказать помощь и поддержку жителям.

Волгоградская область готова оказать помощь Дагестану, серьезно пострадавшему от наводнения. Жители всей страны сейчас собирают деньги жителям через соцсети. Губернатор Волгоградской области попросил своих заместителей и реготделение партии «Единая Россия» связаться с профильными ведомствами в республике и узнать, какая помощь и поддержка необходима для восстановления населенных пунктов после ЧС и жителям.

— Необходимо связаться с оперативным штабом Республики Дагестан по ликвидации последствий ЧС, своими коллегами в Дагестане с предложением оказания помощи жителям населенных пунктов, пострадавших от действия водной стихии. Сегодня к концу дня представить проект плана-графика оказания возможных мер помощи и поддержки, — поставил задачу глава региона на оперативном совещании в администрации области.

Напомним, серьезное испытание устроила Дагестану природа. У людей уничтожено жилье и все имущество, разрешены и затоплены дома. Деньги для пострадавших собирают волонтеры по всей стране.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше