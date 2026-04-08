В Перми подросток выпрыгнул из окна трамвая

В минувший четверг, 2 апреля, пермячка Светлана Верещагина стала свидетелем необычной картины: из окна трамвая выпрыгнул подросток.
— Это произошло на остановке Разгуляй, — говорит Светлана. — Трамваи встали ненадолго, я подошла и увидела толпу подростков, одни стояли на улице у окна трамвая, потом из этого окна вылез подросток, в сторону крыши, как на фото, естественно, они смеялись, потом он выпрыгнул, и они вместе побежали через дорогу.
В транспортной полиции «КП»-Пермь«рассказали, что действия подростка нельзя назвать зацепингом, потому что зацепингом называют проезд на внешних выступающих частях транспорта, а здесь трамваи стояли. Подростку даже вряд ли смогут вменить “хулиганку”, добавляют транспортные полицейские, но провести с ним и его родителями профилактическую беседу однозначно стоит.