Ко Дню Победы в центре Волгограда установят десятиметровую светящуюся композицию

Изготовят фотозону за 2,3 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

Волгоград начинают украшать ко Дню Победы. К празднику город наполнят алые флаги, а в центре города установят десятиметровую светящуюся композицию «9 мая — Победа!». Изготовление и поставка декоративной уличной конструкции обойдется в 2,38 миллиона рублей. Подразумевают, что она станет популярной фотозоной. На портале госзакупок разместили аукцион для субъектов малого и среднего предпринимательства на оформление городской среды.

Согласно документам, конструкция должна быть шириной не менее 9,5 метра и высотой не менее 4,4 метра. На ней расположат стилизованные изображения, георгиевскую ленту, объемную световую Звезду и светящиеся надписи «9 МАЯ» и «ПОБЕДА! 1941−1945». Также не забыли про «Сталинград — Родина Победы!». Исполнитель должен все это изготовить и смонтировать.

Такой видят популярную фотозону.

Уже известно, что в 2026 году парад Победы в Волгограде 9 мая впервые пройдет на Центральной набережной города-героя. А вот площадь Павших Борцов и все вокруг капитально перекопают перед благоустройством. Также в программе мероприятий — салют, фейерверк и концерт. Что еще разрешат, пока не известно.

