РАН проводит более 80 тыс. экспертиз в год

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Российская академия наук ежегодно проводит более 80 тыс. экспертиз и дает около 13% отрицательных заключений. Об этом сообщил президент РАН Геннадий Красников на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
«Хотел бы отметить, что у нас большая задача стоит по экспертизе. Мы ежегодно проводим более 80 тыс. экспертиз не только по науке — по экологии, по историческим данным, по ОКР (опытно-конструкторским работам — прим. ТАСС)». Примерно 13% мы даем отрицательных заключений. Это значит, что стали более требовательно наши ученые относиться к научным исследованиям и к результатам", — подчеркнул Красников.
Как сообщил Красников, 714 учреждений осуществляют исследования при координации РАН. «Российская академия наук ежегодно формирует и координирует фундаментальные поисковые исследования более чем по 6 тыс. научных тем. Их осуществляют 714 научных учреждений. И мы каждый год на общем собрании подводим итоги, мы выбираем 300 важных научных достижений по всем направлениям. Далее, есть еще более узкие, где-то буквально десяток по каждому нашему тематическому отделению. Мы их рассылаем федеральным органам власти», — рассказал академик.
С результатами этой работы, как сообщил глава РАН, можно ознакомиться в домене «Наука и инновации» на базе единой государственной информационной системы учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения.