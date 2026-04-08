Юрист назвала растения, за которые дачникам грозит колония в Волгограде

Штраф до 300 тысяч рублей грозит жителям Волгоградской области, которые выращивают на своих участках запрещенные в России растения. И это еще не самое жесткое наказание: в некоторых случаях одним штрафом не отделаешься — ответственность наступит по статье 231 УК РФ. Максимум — до двух лет лишения свободы.
В числе таких растений доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Ольга Леонова назвала гавайскую розу, голубой лотос, мимозу хостилис и кактус, в котором содержится мескалин. Кроме того, к запрещенным относятся и более привычные для волгоградских дачников растения — ипомея трехцветная, шалфей предсказателей и эфедра. И это далеко не полный список.
«За незаконное выращивание растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты осужденного за период до двух лет. Также суд может назначить обязательные работы на срок до 480 часов, ограничить свободу на срок до двух лет или лишить ее на тот же срок», — цитирует эксперта РИА Новости.
А один-два растения дачника могут только оштрафовать. Уголовная ответственность наступает, когда они выращиваются массово. В случае с гавайской розой, голубым лотосом и мимозой хостилис это от 10 корней, для кактусов крупным размером считается пара.
Что касается дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, если они появились на участке и владелец это просмотрел, ему выдадут предписание об их уничтожении. И только если оно не будет исполнено, нерадивому хозяину выпишут штраф — от трех до четырех тысяч рублей. Для должностных лиц и юрлиц он составит 5−10 тысяч рублей и 50−100 тысяч рублей соответственно.
