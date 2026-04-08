Итальянский Минюст раскрыл число россиян в итальянских тюрьмах

В исправительных учреждениях Италии содержатся 48 граждан России, из них две женщины, следует из данных итальянского Минюста.
По состоянию на 31 марта 15 человек находятся в ожидании окончательного приговора, остальные уже направлены в исправительные учреждения. Доля россиян составляет 0,2% от общего числа заключенных в Италии.
Всего в тюрьмах Италии содержатся почти 64 тыс. человек при вместимости в 51 тыс. мест, из них более 20 тыс. — иностранцы.
Ранее итальянская газета Il Sole 24 Ore сообщила, что с июня 2025 года уровень переполненности итальянских тюрем вырос со 134% до почти 139%.
Показатель рассчитывается как соотношение числа заключенных к фактически доступным местам, число которых снижается из-за ремонтов и непригодных камер.
По оценке компании, рост переполненности примерно на четыре процентных пункта означает увеличение числа заключенных сверх вместимости примерно на 2 тыс. человек менее чем за год.
