Россельхознадзор обнаружил опасные химикаты в полях Гурьевского района

В местах складирования и сжигания порубочных остатков на территории Гурьевского района выявили превышение содержания опасных химических веществ. Об этом сообщает Россельхознадзор, специалисты которого накануне обследовали шесть земельных участков площадью 71,5 га. Все они принадлежат юрлицам.
Отходы разного класса опасности зафиксировали на двух участках (0,92 га). Речь идет о превышении содержания массовой доли цинка и бензапирена.
«Размещение отходов в неустановленных местах, в том числе на землях с/х, строго запрещено», — прокомментировали в управлении.
Правообладатель получит предписание об устранении нарушений.