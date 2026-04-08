Раскрыть розы, удобрить зелень. Что делать дачникам во второй декаде апреля

Когда земля чуть просохнет, самое время заняться грядками. У кого они стационарные, огороженные, да ещё и щедро за мульчированные органикой, тем проще, достаточно сдвинуть её в сторону, чтобы дать прогреться земле. Грядки, как стационарные, так и обычные, при желании можно накрыть плёнкой или агроспаном для скорейшего прогрева земли.