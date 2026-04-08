Раскрыть розы, удобрить зелень. Что делать дачникам во второй декаде апреля

Фантастической силы ливень, обрушившийся на Волгоград на первой неделе апреля, заставил многих дачников пересмотреть свои планы на опрыскивание сада. Когда это лучше сделать, рекомендует постоянный дачный эксперт «АиФ-Волгоград» Екатерина Богданова.
Что делать с грядками.
«После обильных ливней опрыскивание проводить, конечно, смысла нет, — считает эксперт. — Подождать стоит хотя бы два-три дня. Не волнуйтесь, поздно не будет. Зато влага, вдоволь напоившая землю, оказалась очень кстати для тех, кто уже успел посеять первую зелень или позаботился об этом ещё в предзимье».
Сейчас бодрые зелёные «строчки» салата, гороха, моркови, укропа и шпината уже напоминают о себе, радуя глаз огородника. О подкормках ещё говорить рановато: зелень только-только пробилась на свет, однако в перспективе её можно порадовать комплексным или природным удобрением.
Когда земля чуть просохнет, самое время заняться грядками. У кого они стационарные, огороженные, да ещё и щедро за мульчированные органикой, тем проще, достаточно сдвинуть её в сторону, чтобы дать прогреться земле. Грядки, как стационарные, так и обычные, при желании можно накрыть плёнкой или агроспаном для скорейшего прогрева земли.
Пока на подоконниках городских квартир подрастает рассада помидоров, перца и баклажанов, многие занялись теплицами. Установить новые, подлатать старые, заменить в них землю, заново распланировать грядки — всё это надо успеть сделать в ближайшие дни, поскольку время весной летит очень быстро.
Как позаботиться о цветах и деревьях.
Спешно раскрываем розы — резкое тепло дало старт вегетации почек, и сейчас уже ясно видно, насколько зима похозяйничала в розарии. Однако с обрезкой сильно спешить не стоит — у многих сортов роз почки могут проснуться позже обычного, а вот убрать старые прошлогодние листья, особенно если на них остались следы грибковых заболеваний, надо срочно.
Для профилактики можно применить опрыскивание фунгицидами. Хорошо бы подкормить любимые розочки азотными удобрениями чуть поз же, когда минет угроза весенних заморозков, иначе нежные молодые побеги могут вымерзнуть. Освобождаем от зимней «шубы» и виноград. Как свидетельствуют многие дачники, лоза выдержала холодную зиму достойно. Поэтому смотрим за почками и не опаздываем с обработкой от грибковых заболеваний, особенно если не успели сделать это осенью.
Многие в эти дни с увлечением формируют свой сад, занимаясь прививками, поскольку сейчас самое подходящее время для этой процедуры. Требует внимания и клубника: плантации необходимо очистить от старых пожелтевших листьев, подрыхлить землю и подсыпать органику вокруг кустиков.