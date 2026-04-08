В Ростовской области утвердили программу празднования Дня Победы

На Дону утвердили план организации подготовки и празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По его словам, в честь Дня Победы в регионе пройдёт 60 крупных мероприятий. Он добавил, что каждый ветеран получит поздравление, фронтовикам также окажут материальную помощь. Средства выделят из областного бюджета.
В городах и районах области подготовили праздничные мероприятия для ветеранов. Там, где пожилые люди не могут выйти из дома по состоянию здоровья, концерты устроят прямо во дворах. Поздравить фронтовиков придут школьники и юнармейцы.
Сейчас жители приводят в порядок памятники и мемориалы. Также область присоединится к всероссийской акции «Окна Победы». Школы, музеи и театры украсят окна рисунками, фотографиями, праздничной символикой. Участвовать может любой желающий — достаточно украсить окно своего дома или квартиры.
Кроме того, в каждом муниципалитете подготовят концерты, встречи, уроки мужества, спортивные турниры и состязания.