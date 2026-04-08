В Ростовской области утвердили программу празднования Дня Победы

Сейчас жители региона приводят в порядок места памяти.

На Дону утвердили план организации подготовки и празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По его словам, в честь Дня Победы в регионе пройдёт 60 крупных мероприятий. Он добавил, что каждый ветеран получит поздравление, фронтовикам также окажут материальную помощь. Средства выделят из областного бюджета.

В городах и районах области подготовили праздничные мероприятия для ветеранов. Там, где пожилые люди не могут выйти из дома по состоянию здоровья, концерты устроят прямо во дворах. Поздравить фронтовиков придут школьники и юнармейцы.

Сейчас жители приводят в порядок памятники и мемориалы. Также область присоединится к всероссийской акции «Окна Победы». Школы, музеи и театры украсят окна рисунками, фотографиями, праздничной символикой. Участвовать может любой желающий — достаточно украсить окно своего дома или квартиры.

Кроме того, в каждом муниципалитете подготовят концерты, встречи, уроки мужества, спортивные турниры и состязания.

Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше