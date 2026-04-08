Лаборатория «Медузы». Как увлечение стало военной профессией

Красноярец руководит мастерской беспилотных пунктов управления.

Свой позывной «Медуза» боец из Красноярска получил из-за одноимённой песни российского певца. «Супруге она очень не нравится, а у нас такие своеобразные отношения, поэтому “Медуза”, — объясняет он.

Сегодня красноярец руководит мастерской беспилотных пунктов управления (БПУ) в своём батальоне, хотя начиналось всё с увлечения, которое никто не понимал.

Несовместимые задачи.

На кадрах, которыми поделились в региональном Народном фронте, видно рабочее пространство: столы, заставленные микросхемами, инструментами и деталями летательных аппаратов. Здесь боец и его сослуживцы решают инженерные задачи, которые на «гражданке» назвали бы несовместимыми.

«Мы здесь экспериментируем, собираем, переоборудуем. Заставляем работать технологии, которые изначально не должны были друг с другом взаимодействовать. Пока всё получается», — рассказывает боец.

Выучил английский.

По образованию он автомеханик, а последние пять лет до подписания контракта занимался производством бетонных блоков. Квадрокоптерами увлёкся восемь лет назад. В 2017—2018 годах информации в русскоязычном сегменте интернета практически не было, поэтому техническую базу пришлось изучать по зарубежным видеоинструкциям. Вместе с навыками сборки пришло и знание технического английского языка.

По словам «Медузы», тогда, в 28 лет, его хобби окружающие всерьёз не воспринимали. Знакомые часто спрашивали, зачем взрослому мужчине эти «игрушки».

Теперь этот опыт позволяет бойцу работать с трофейной техникой, полученной в боях.

Разобрали беспилотник.

Среди экспонатов лаборатории — тяжёлый гексакоптер «Вампир». Название «гекса» означает наличие шести лучей, моторов и комплектов лопастей. Машина оборудована четырьмя сбросниками для боеприпасов и дефицитной спутниковой антенной, благодаря которой дрон может перемещаться по полётным заданиям на автопилоте.

Также с позиций в лабораторию доставляют источники бесперебойного питания (ИБП) и генераторы — это то, чего часто не хватает, но они необходимы для жизни бойцов в полевых условиях. «Медуза» показывает, как из старого ИБП извлекают аккумуляторные батареи, чтобы запитать тестовые стенды для проверки оборудования. Энергия здесь — один из самых важных ресурсов.

Значительная часть оборудования в мастерской получена по линии гуманитарной помощи. Боец говорит: «Без этого сейчас бы многого не было».