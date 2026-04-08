Воронежский специалист перечислил профессии, которые готов заменить ИИ

В последние годы мы часто слышим, что многие профессии исчезнут за ненадобностью — их заменит ИИ или они просто устареют. О специальностях в зоне риска в беседе с vrn.aif.ru рассказала директор платформы онлайн-рекрутинга hh.ru на Юге и в Черноземье Марина Качанова.
«В зоне особенного риска были и остаются профессии, связанные с решением повторяющихся, “рутинных” когнитивных задач. Есть два основных фактора, которые чаще всего влияют на направленность автоматизации, в том числе с помощью ИИ — это массовость профессии и стоимость труда специалистов. Следовательно, чем “массовей” и “дороже” профессия, и при этом ее задачи можно алгоритмизировать, тем больше рисков частичного или достаточно полного замещения ИИ», — отметила Марина Качанова.
Специалист считает, что в ближайшее время такое замещение затрагивает профессии, связанные с документооборотом, клиентской поддержкой, базовым копирайтингом, дизайном, кодингом и пр. В перспективе — юриспруденция, бухгалтерия, маркетинг, управление и пр.
«В целом консенсус вокруг данных трендов скорее сходится на том, что ИИ технологии скорее трансформируют, нежели заменяет большинство профессий, периодически рождая новые роли и новую занятость. А значит, в выигрыше остаются те специалисты, кто успешно интегрируют эти технологии в свою работу, даже в профессиях с высоким риском автоматизации», — добавила Марина Качанова.