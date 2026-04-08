Власти объяснили, почему отменяют наличную оплату в транспорте Нижнего Новгорода

«Все опрошенные водители наших государственных предприятий выступают за минимизацию общения с пассажирами. К сожалению, сейчас нередки случаи, когда пассажиры выплескивают свой негатив на водителя, отвлекают его от работы и начисто отбивают желание работать в этой профессии. Мы хотим подобные ситуации исключить и создать такие условия, чтобы пассажиру было комфортнее оплачивать проезд разными безналичными способами, не отвлекая водителя от поездки», — говорится в комментарии Дениса Рябинина, опубликованном в группе «Маршрутная сеть Нижегородской агломерации ЦРТС».
По словам замминистра, сегодня только 2,8% поездок в нижегородском транспорте оплачивают наличными средствами. И с каждым месяцем, заверил Рябинин, их число снижается.
«Рассчитываем, что к 1 июля этого года, когда вступит в силу закон, ограничивающий оплату наличными средствами непосредственно в транспорте, таких пассажиров станет меньше 1%. Сейчас все действия и перевозчиков, и минтранса направлены на увеличение различных вариантов оплаты проезда в общественном транспорте», — добавил Рябинин.
Отметим, что в комментариях к его ответу подписчики все-таки выразили недовольство тотальным переходом на безналичную оплату проезда. В частности, многие из них указали на проблему неработающих валидаторов.
