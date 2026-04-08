Власти объяснили, почему отменяют наличную оплату в транспорте Нижнего Новгорода

«Все опрошенные водители наших государственных предприятий выступают за минимизацию общения с пассажирами. К сожалению, сейчас нередки случаи, когда пассажиры выплескивают свой негатив на водителя, отвлекают его от работы и начисто отбивают желание работать в этой профессии. Мы хотим подобные ситуации исключить и создать такие условия, чтобы пассажиру было комфортнее оплачивать проезд разными безналичными способами, не отвлекая водителя от поездки», — говорится в комментарии Дениса Рябинина, опубликованном в группе «Маршрутная сеть Нижегородской агломерации ЦРТС».