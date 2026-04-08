Власти объяснили, почему отменяют наличную оплату в транспорте Нижнего Новгорода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 апреля, ФедералПресс. Замглавы регионального министерства транспорта и автодорог Денис Рябинин рассказал о причинах полного перевода общественного транспорта Нижнего Новгорода на безналичную систему оплаты проезда. По его словам, это позволит водителям сосредоточиться на выполнении своих прямых обязанностей и, как следствие, повысить безопасность поездок для пассажиров.

«Все опрошенные водители наших государственных предприятий выступают за минимизацию общения с пассажирами. К сожалению, сейчас нередки случаи, когда пассажиры выплескивают свой негатив на водителя, отвлекают его от работы и начисто отбивают желание работать в этой профессии. Мы хотим подобные ситуации исключить и создать такие условия, чтобы пассажиру было комфортнее оплачивать проезд разными безналичными способами, не отвлекая водителя от поездки», — говорится в комментарии Дениса Рябинина, опубликованном в группе «Маршрутная сеть Нижегородской агломерации ЦРТС».

По словам замминистра, сегодня только 2,8% поездок в нижегородском транспорте оплачивают наличными средствами. И с каждым месяцем, заверил Рябинин, их число снижается.

«Рассчитываем, что к 1 июля этого года, когда вступит в силу закон, ограничивающий оплату наличными средствами непосредственно в транспорте, таких пассажиров станет меньше 1%. Сейчас все действия и перевозчиков, и минтранса направлены на увеличение различных вариантов оплаты проезда в общественном транспорте», — добавил Рябинин.

Отметим, что в комментариях к его ответу подписчики все-таки выразили недовольство тотальным переходом на безналичную оплату проезда. В частности, многие из них указали на проблему неработающих валидаторов.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что региональная прокуратура не усмотрела противоречий в законе, отменяющем наличку в нижегородском транспорте. Подробности — в нашем материале. Также «ФедералПресс» писал, что столица ПФО заняла четвертое место в общероссийском рейтинге качества общественного транспорта по итогам 2025 года. За счет чего удалось добиться столь высокой позиции, можно узнать из материала «Эксперты назвали сильные и слабые стороны транспорта в Нижнем Новгороде».

Фото: ФедералПресс / Ксения Кобалия.