В Волгоградской области меняют правила для маршруток

Транспортную отрасль Волгоградской области ждет серьезная «инвентаризация». В региональном парламенте под руководством Александра Чечурова обсудили важные поправки в закон о перевозках. Речь идет о межмуниципальных маршрутах — тех самых автобусах и маршрутках, которые возят нас из Волгограда в Волжский, Городище, Калач и другие районы области.
Главная новость — уход от бумажной волокиты. Теперь перевозчикам не будут выдавать привычные свидетельства на право работы. Все данные о том, кто и куда имеет право возить пассажиров, перекочуют в электронный реестр. Если раньше водителю или владельцу автопарка нужно было беречь «бумажку» как зеницу ока, а в случае утери бегать за дубликатом, то теперь достаточно записи в системе. Из регионального закона просто вычеркивают устаревшие нормы о выдаче копий и дубликатов документов.
Но цифровизация — это не только удобство, но и жесткий контроль. Власти региона получили больше полномочий. Теперь чиновникам будет проще прекратить действие права на перевозки, если компания нарушает правила. То же самое касается и изменений в картах маршрутов — корректировать данные в реестре станет технически проще и быстрее.
Как пояснил председатель профильного комитета облдумы Александр Чечуров, такие перемены нужны, чтобы подтянуть наше местное законодательство под новые федеральные требования. По мнению депутатов, это поможет избежать юридической путаницы и сделает работу транспорта в области более стабильной. Пассажирам же остается надеяться, что «цифра» поможет навести порядок с расписанием и качеством машин на линиях.
