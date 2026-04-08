В Балтийске снова ищут подрядчика для благоустройства сквера у ж/д вокзала

О подготовке к строительству «Сквера ожидания» власти Балтийска сообщали в январе 2025 года. На указанной территории необходимо было демонтировать аварийное здание и расчистить территорию для строительства нового сквера с остановкой, павильонами, ротондой и скамьями. Также планировалось объединить территорию многоквартирных домов № 14 и 16 на проспекте Ленина для её дальнейшего благоустройства. Ранее анонс на проведение торгов был опубликован в феврале 2025 года.