Материнский капитал в Петербурге разрешат тратить на ремонт дачи

Депутаты Законодательного собрания рассмотрели в первом чтении законопроект о расширении возможностей использования материнского капитала. Если закон примут, то средства можно будет направить на благоустройство садовых домов.
Поправки вносятся в региональный закон «О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге». Владельцы сертификатов смогут тратить деньги на изготовление, доставку и установку оконных блоков, входных дверей, а также на остекление балконов и лоджий в садовых домах. При этом сами дома должны находиться на территории Петербурга или Ленинградской области.
— Изменения помогут многодетным семьям сэкономить личные средства при покупке или строительстве садового дома. Это дополнительная финансовая поддержка от города, — следует из пояснительной записки.
Напомним, с 1 февраля материнский капитал в России проиндексировали на 5,6%. Выплата на первого ребенка выросла до 728,9 тысячи рублей. Ранее в Петербурге маткапитал уже разрешили тратить на оплату спортивных секций.