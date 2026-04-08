Материнский капитал в Петербурге разрешат тратить на ремонт дачи

Поправки вносятся в региональный закон «О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге». Владельцы сертификатов смогут тратить деньги на изготовление, доставку и установку оконных блоков, входных дверей, а также на остекление балконов и лоджий в садовых домах. При этом сами дома должны находиться на территории Петербурга или Ленинградской области.