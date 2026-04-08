На ключевых магистралях Красноярска установят посты мониторинга ДТП

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске до конца года планируется установка новых постов мониторинга дорожно-транспортных происшествий. Оборудование появится на нескольких участках улиц Калинина и Караульной, а также на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий».
Перед подрядчиком поставлена задача провести обследование выбранных территорий и определить оптимальные точки для размещения камер и сопутствующей инфраструктуры. В дальнейшем система видеомониторинга будет интегрирована в комплекс «Безопасный город», сообщили в мэрии.