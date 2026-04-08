В Вербное воскресенье Воронеж патрулировали полицейские и казаки на лошадях

За порядком в городе впервые следили представители народной дружины «Казачья сотня».

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже началось совместное конное патрулирование полиции и казачьей дружины. Первый такой рейд прошел в Вербное воскресенье. Вместе с полицейскими в нем приняли участие представители народной дружины «Казачья сотня».

В ГУ МВД по региону отметили, что казаки имеют отличную подготовку и хорошо знают местность, а и потому стали надёжными напарниками полиции.

В частности, конные группы следили за порядком у храмов, монастырей и мест захоронений, которые в праздник стали местами стечения тысяч горожан.

— Патруль на лошадях показал свою эффективность: у сотрудников — лучший обзор и манёвренность, они быстрее реагируют на ситуацию в местах массового скопления людей, — акцентировали в полиции.