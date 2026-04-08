Востоковед: перемирие может сорваться в любой момент

Интересен и момент связанный с условиями Ирана, которые США якобы поддержали, например вывод всех американских баз из региона. Звучит крайне сомнительно. Так же сомнительно, как и вопрос по поводу компенсаций.
Поэтому говорить о победе той или иной стороны крайне преждевременно, напротив, все может только начинаться. Да, Иран продолжает держать удар и на дипломатическом поле демонстрирует в этом смысле успехи, но в этой истории точка пока не поставлена.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что откладывает на две недели возможные удары по гражданской инфраструктуре Ирана. Глава Белого дома подчеркнул, что решение действует при одном условии — Тегеран должен открыть Ормузский пролив.