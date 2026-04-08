Востоковед: перемирие может сорваться в любой момент

Объявленное двухнедельное перемирие между США и Ираном — это не мир, а лишь тайм-аут, который может быть использован для подготовки к новой эскалации. Об этом пишет политолог Фархад Ибрагимов в своем телеграм-канале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Перемирие может сорваться в любой момент — как сегодня вечером, так и через неделю, считает аналитик. США объяснят это тем, что Тегеран повел себя якобы «нехорошо и неправильно», в том время как Вашингтон пошел на компромисс, но не был услышан.

Интересен и момент связанный с условиями Ирана, которые США якобы поддержали, например вывод всех американских баз из региона. Звучит крайне сомнительно. Так же сомнительно, как и вопрос по поводу компенсаций.

Фархад Ибрагимов
политолог, преподаватель в РУДН и Финансовом университете при правительстве РФ

По мнению эксперта, принятие этих условий американцами и израильтянами невозможно, так они формируют новую геополитическую реальность, в которой Иран становится державой, обеспечивающей превосходство в регионе.

Поэтому говорить о победе той или иной стороны крайне преждевременно, напротив, все может только начинаться. Да, Иран продолжает держать удар и на дипломатическом поле демонстрирует в этом смысле успехи, но в этой истории точка пока не поставлена.

Фархад Ибрагимов
политолог, преподаватель в РУДН и Финансовом университете при правительстве РФ

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что откладывает на две недели возможные удары по гражданской инфраструктуре Ирана. Глава Белого дома подчеркнул, что решение действует при одном условии — Тегеран должен открыть Ормузский пролив.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
