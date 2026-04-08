Бесплатное лечение варикоза лазером стало доступно в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде пациентов с варикозной болезнью начали лечить с помощью современных лазерных технологий по полису ОМС. Малоинвазивные вмешательства с апреля выполняют в городской клинической больнице № 5, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».
Процедуры проходят под местной анестезией и не требуют разрезов, что значительно сокращает восстановительный период и делает лечение более комфортным для пациентов.
Отбор на операции ведётся в хирургическом приёмном отделении больницы по средам и пятницам в 13:00. Пройти лечение могут все жители Нижегородской области — при наличии полиса ОМС оно проводится бесплатно.
Врачи напоминают, что варикозная болезнь вен нижних конечностей — одно из самых распространённых заболеваний сосудов. Оно носит прогрессирующий характер и без лечения может привести к серьёзным осложнениям, включая тромбофлебит и трофические изменения кожи вплоть до образования язв.