Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бесплатное лечение варикоза лазером стало доступно в Нижнем Новгороде

Операции проводят без разрезов и под местной анестезией.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде пациентов с варикозной болезнью начали лечить с помощью современных лазерных технологий по полису ОМС. Малоинвазивные вмешательства с апреля выполняют в городской клинической больнице № 5, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».

Процедуры проходят под местной анестезией и не требуют разрезов, что значительно сокращает восстановительный период и делает лечение более комфортным для пациентов.

Отбор на операции ведётся в хирургическом приёмном отделении больницы по средам и пятницам в 13:00. Пройти лечение могут все жители Нижегородской области — при наличии полиса ОМС оно проводится бесплатно.

Врачи напоминают, что варикозная болезнь вен нижних конечностей — одно из самых распространённых заболеваний сосудов. Оно носит прогрессирующий характер и без лечения может привести к серьёзным осложнениям, включая тромбофлебит и трофические изменения кожи вплоть до образования язв.