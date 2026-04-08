Территория туризма. Маршруты и новые объекты Красноярского края

В Национальном центре «Россия» на Енисее прошло заседание Совета при полпреде президента в СФО. Полпред Анатолий Серышев, губернатор Красноярского края Михаил Котюков совместно с руководителями сибирских регионов обсудили, как увеличить турпоток в Сибири, где брать сотрудников и какие зоны отдыха появятся в регионе. Отрасли предстоит за пять лет почти вдвое поднять долю в экономике.
В заседании участвовали главы восьми сибирских территорий, члены Совета при полномочном представителе, руководители законодательных органов власти субъектов, а также отраслевые эксперты. Кроме того, в тот же день состоялось совместное заседание с Межрегиональной ассоциацией «Сибирское соглашение», которая представила концепцию и план реализации проекта «Трансформация туристской индустрии Сибири до 2035 года». Обсуждение носило максимально широкий и представительный характер.
Цифры роста.
Открывая заседание, Анатолий Серышев напомнил о задаче, поставленной президентом: к 2030 году турпоток в стране должен достичь 140 млн человек, а доля отрасли в ВВП — вырасти вдвое. По его словам, налоговые поступления от туризма в Сибири по итогам 2025 года достигли почти 6 млрд руб., что вдвое больше, чем в 2023-м. Туристический налог, введённый в 250 муниципалитетах, принёс около 530 млн руб. Полпред подчеркнул: эти деньги должны оставаться на местах и целенаправленно идти на благоустройство. Такой подход соответствует задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», который предполагает комплексное развитие инфраструктуры и повышение доступности отдыха для россиян.
Михаил Котюков, в свою очередь, привёл цифры для Красноярского края. Сегодня это 5% валового продукта региона — больше 2 млрд руб. «Мы должны вырасти за пять лет в 20 раз», — уточнил глава региона.
Дороги для туристов.
Сибирь — это территория огромных расстояний, и примерно 70% гостей приезжает сюда на личных автомобилях. Поэтому состояние трасс и качество придорожного сервиса напрямую влияют на туристический поток. Анатолий Серышев призвал региональные власти давать бизнесу чёткие ориентиры, на каких маршрутах и в каком формате стоит развивать заправки, кафе и небольшие гостиницы.
Авиасообщение тоже находится в центре внимания. Модернизация воздушных гаваней округа позволит увеличить пассажиропоток более чем на 5 млн человек. Уже сейчас действуют 116 субсидируемых маршрутов, что делает перелёты по Сибири заметно доступнее.
Что касается водного туризма, его развитие пока сдерживается высокой стоимостью и нехваткой причалов. Тем не менее круизы по Енисею, например «Енисейская экспедиция» от Красноярска до Дудинки, уже пользуются устойчивым спросом. Так что это направление тоже будет постепенно набирать обороты.
Кадровые возможности.
«Деньги найти намного проще, чем людей», — заявил Михаил Котюков. Именно поэтому туристическая отрасль открывает сегодня широкие перспективы для тех, кто хочет получить интересную и стабильную работу. Эксперты прогнозируют, что к 2030 году дополнительно потребуется 300 тыс. специалистов. При этом многие рутинные задачи постепенно автоматизируются, что высвобождает время для творчества и живого общения с гостями.
Сезонность традиционно считается особенностью сибирского туризма, однако её можно превратить в преимущество. Создание круглогодичных курортов и развитие альтернативных видов отдыха позволяют обеспечить постоянную занятость и предсказуемый доход. В Красноярском крае уже есть успешные примеры таких решений.
Михаил Котюков предложил активнее внедрять практико-ориентированное обучение, когда студенты с первого курса погружаются в реальные производственные процессы. В Красноярске уже действует Институт гастрономии СФУ и созданная при его поддержке программа для колледжа отраслевых технологий и предпринимательства, где будущих поваров и кондитеров готовят по стандартам, близким к профессиональной кухне. «У нас повара — как звёзды, — сказал Михаил Котюков. — Их знают по всей стране, и дети хотят быть похожими на них. В туризме тоже может быть история успеха».
В следующем году аналогичные площадки запустят в Норильске и Минусинске. Но прежде чем вкладываться в оборудование, необходимо найти индустриальных партнёров и преподавателей-практиков, подчеркнул губернатор. Опыт края глава региона предложил масштабировать во всех регионах Сибири.
Отдельно Михаил Котюков обратил внимание на подготовку руководящих кадров. По его словам, нужны люди, которые понимают, куда движется отрасль, и могут вести за собой коллективы. Завершение создания Школы высших управленческих кадров на базе СФУ может помочь процессам.
«Кадровая задача очень нетривиальна, — резюмировал губернатор. — Но тот потенциал, который мы накопили, и те амбиции, которые есть, это хороший задел для результатов. Нам нужно искать вместе с бизнесом “коробочные” решения. И один из ключевых факторов — производительность труда, её к 2030 году надо нарастить на 30%. Это непростая, но вполне решаемая задача».
Новые объекты.
В ближайшие два года в Красноярском крае появится несколько современных зон отдыха. Все они рассчитаны на семейный и активный досуг, при этом бережно вписаны в природный ландшафт.
На берегу озера Большого в Шарыповском округе обустроят кемпинг «Тигерголь». Там установят детские площадки, зоны с навесами, сделают поле для пляжного волейбола, фудкорт и парковку. В Сосновоборске на базе «Снежинка» в экопарке «Белкин дом» появится визит-центр: территорию комплексно обновят, сделают освещение и прогулочные маршруты, установят малые архитектурные формы.
В Минусинском округе преобразится зона «Мельница» у озера: там построят прогулочную дорожку, кафе с террасой, смотровую площадку и обустроят места для тихого отдыха. В Балахтинско-Новосёловском округе продолжат развивать «Центр Енисея» — пространство для туристов, местных жителей и пассажиров паромной переправы. Здесь появятся пешеходные маршруты, освещение и видеонаблюдение.
Самый масштабный проект запланирован рядом с парком «Роев ручей» в Красноярске. Сейчас эта территория почти не используется, но в перспективе там создадут экодеревню «Брусника» с мастерскими и сибирским колоритом, благоустроят пруд с набережной, проложат экотропы. Посетители смогут подняться на смотровой комплекс «Заповедье» с видом на Столбы. Также запланированы геокупол и верёвочный парк.
Экономика новых эмоций.
По убеждению Михаила Котюкова, миссия сегодня — обеспечить трансформацию от нынешнего состояния к экономике впечатлений. «Главный продукт индустрии туризма и гостеприимства — эмоции и впечатления, а главный результат въездного туризма — это патриотизм, любовь к Родине, гордость за места, в которых мы живём», — заявил губернатор. Именно эти нематериальные вещи, по его словам, зависят от профессионализма людей в отрасли.
Анатолий Серышев добавил, что важно обеспечить доступность отдыха для всех категорий граждан — семей с детьми, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, он призвал активнее использовать опыт легализации гостевых домов. В четырёх пилотных регионах Сибири из тени уже вывели более 800 объектов, это одновременно повышает безопасность и пополняет бюджеты.
Подводя итог заседания, Анатолий Серышев отметил: «Совместная работа власти, бизнеса и турсообщества, направленная на инфраструктурные проекты и продвижение сибирских маршрутов, позволит существенно увеличить вклад отрасли в экономику Сибири».