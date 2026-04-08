Территория туризма. Маршруты и новые объекты Красноярского края

Открывая заседание, Анатолий Серышев напомнил о задаче, поставленной президентом: к 2030 году турпоток в стране должен достичь 140 млн человек, а доля отрасли в ВВП — вырасти вдвое. По его словам, налоговые поступления от туризма в Сибири по итогам 2025 года достигли почти 6 млрд руб., что вдвое больше, чем в 2023-м. Туристический налог, введённый в 250 муниципалитетах, принёс около 530 млн руб. Полпред подчеркнул: эти деньги должны оставаться на местах и целенаправленно идти на благоустройство. Такой подход соответствует задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», который предполагает комплексное развитие инфраструктуры и повышение доступности отдыха для россиян.