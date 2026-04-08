Жена пропавшего в Кузбассе Героя России заявила, что муж не получал угроз

Пропавший в городе Юрге Кемеровской области участник военной операции, Герой России Алексей Асылханов не получал угроз и ни с кем не конфликтовал, сообщила ТАСС его супруга Валерия.
По ее словам, перед исчезновением он вел себя как обычно и ни на что не жаловался, супруги планировали отметить годовщину свадьбы 5 апреля.
«На позитиве всегда был. В последнее время обострений никаких не было», — добавила Валерия.
По данным полиции Кузбасса, 3 апреля 23-летний Асылханов вышел из дома в Юрге и не вернулся. Как рассказала его жена, он ушел на работу позже обычного, взяв с собой документы, однако в техникуме, где работал, не появился.
Заявление о пропаже было подано 4 апреля, до этого поиски вели родственники. Следователи начали проверку.
Асылханов участвовал в военной операции с ноября 2022 года, в феврале 2024 года был тяжело ранен и потерял ногу. В декабре 2025 года президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя России и вручил медаль «Золотая Звезда».
