Жена пропавшего в Кузбассе Героя России заявила, что муж не получал угроз

Пропавший в городе Юрге Кемеровской области участник военной операции, Герой России Алексей Асылханов не получал угроз и ни с кем не конфликтовал, сообщила ТАСС его супруга Валерия.

По ее словам, перед исчезновением он вел себя как обычно и ни на что не жаловался, супруги планировали отметить годовщину свадьбы 5 апреля.

«На позитиве всегда был. В последнее время обострений никаких не было», — добавила Валерия.

По данным полиции Кузбасса, 3 апреля 23-летний Асылханов вышел из дома в Юрге и не вернулся. Как рассказала его жена, он ушел на работу позже обычного, взяв с собой документы, однако в техникуме, где работал, не появился.

Заявление о пропаже было подано 4 апреля, до этого поиски вели родственники. Следователи начали проверку.

Асылханов участвовал в военной операции с ноября 2022 года, в феврале 2024 года был тяжело ранен и потерял ногу. В декабре 2025 года президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя России и вручил медаль «Золотая Звезда».

