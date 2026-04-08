Какие растения запрещено выращивать на даче вплоть до уголовного наказания?

За выращивание некоторых растений, запрещенных в России, дачникам грозит серьезное наказание вплоть до лишения свободы. Их полный список утвердило правительство страны. Причем до недавнего времени многие из них считались совершенно безобидными.
За один-два куста могут только оштрафовать. Но если их будет больше — от двух до 10, то размер уже оценивается как крупный, а от 40 до 330 — как особо крупный.
Вот полный список этих растений:
Наименование растения.
Крупный размер (независимо от фазы развития растения).
Особо крупный размер (независимо от фазы развития растения).
Банистериопсис каапи (растение вида Banisteriopsis caapi).
от 10 растений.
от 100 растений.
Гармала (растение рода Peganum).
от 10 растений.
от 100 растений.
Голубой лотос (растение вида Nymphea caerulea).
от 10 растений.
от 100 растений.
Грибы любого вида, содержащие псилоцибин и (или) псилоцин.
от 20 плодовых тел.
от 200 плодовых тел.
Диплоптерис кабрерана (растение вида Diplopterys cabrerana).
от 10 растений.
от 100 растений.
Ибога (растение вида Tabernanthe iboga).
от 10 растений.
от 100 растений.
Ипомея трехцветная (растение вида Ipomoea tricolor).
от 10 растений.
от 100 растений.
Кактус, содержащий мескалин (растение вида Lophophora williamsii), и другие виды кактуса, содержащие мескалин.
от 2 растений.
от 10 растений.
Кат (растение вида Catha edulis).
от 4 растений.
от 40 растений.
Кокаиновый куст (растение любого вида рода Erythroxylon).
от 4 растений.
от 20 растений.
Конопля (растение рода Cannabis).
от 20 растений.
от 330 растений.
Мак снотворный (растение вида Papaver somniferum L) и другие виды мака рода Papaver, содержащие наркотические средства.
от 10 растений.
от 200 растений.
Мимоза хостилис.
(растение вида Mimosa tenuiflora).
от 10 растений.
от 100 растений.
Митрагина прекрасная (растение вида Mitragyna speciose) — Кратом.
от 10 растений.
от 100 растений.
Психотрия зеленая (растение вида Psychotria viridis).
от 10 растений.
от 100 растений.
Роза гавайская (растение вида Argyreia nervosa).
от 10 растений.
от 100 растений.
Турбина щитковидная (растение вида Turbina corymbosa).
от 10 растений.
от 100 растений.
Шалфей предсказателей (растение вида Salvia divinorum).
от 10 растений.
от 100 растений.
Эфедра (растение рода Ephedra L).
от 10 растений.
от 200 растений.