Что можно и нельзя делать в Чистый четверг 9 апреля, когда вспоминают Тайную вечерю

Чистый, или Великий четверг начинается с Тайной вечери. В этот день Иисус Христос встретился со своими 12 учениками. Это было последней трапезой. На ней вкушали хлеб и вино. Во время нее Христос омыл ноги своих учеников. Указанным поступком он показал пример помощи ближнему, а также пример смирения. Именно в Чистый четверг Иисус произнес пророчество, что один из учеников предаст его.