Что можно и нельзя делать в Чистый четверг 9 апреля, когда вспоминают Тайную вечерю

В Беларуси православные верующие отмечают Чистый, или Великий четверг. В 2026 году он выпал на 9 апреля 2026 года. В указанный день готовятся к главному христианскому празднику — Пасхе.
Чистый четверг, история.
Чистый, или Великий четверг начинается с Тайной вечери. В этот день Иисус Христос встретился со своими 12 учениками. Это было последней трапезой. На ней вкушали хлеб и вино. Во время нее Христос омыл ноги своих учеников. Указанным поступком он показал пример помощи ближнему, а также пример смирения. Именно в Чистый четверг Иисус произнес пророчество, что один из учеников предаст его.
Чистый четверг, традиции.
Главные традиции указанного дня состоят в приготовлениях к Пасхе и наведении порядка. Как правило, в Чистый четверг проводят генеральную уборку. Также следует избавиться от лишних вещей. Обязательно посещают баню, принимают душ. Считается, что подобным образом можно смыть грехи. В Чистый четверг пекут куличи и красят яйца.
В Чистый четверг принято готовить специальную черную, или Четверговую соль. Ее прокаливают на сухой сковороде с крошками от горбушек черного хлеба (способ приготовления может разниться в зависимости от региона Беларуси). Процесс продолжается до того момента, пока соль не станет черной. Приготовленную соль смешивали с белой, чаще всего. Предки верили, что данная соль обладает целебными свойствами.
Чистый четверг, что нельзя делать.
Под запретом пышные застолья. Все дело в том, что последняя неделя перед Пасхой является самой строгой. Не рекомендуется в Чистый четверг обрабатывать землю. Также следует отказаться от гаданий. В указанный день рекомендуется воздержаться и от интимной близости. Нельзя ссориться, вступать в конфликты.
Чистый четверг, что можно делать.
По традиции, в Чистый четверг проводили генеральную уборку, продолжая готовиться к Пасхе. Кроме того, именно в указанный день пекут куличи и красят яйца. Также день подходит для того, чтобы избавиться от ненужных вещей. А еще обязательно следует сходить и баню или же принять душ, чтобы смыть с себя все грехи.
Чистый четверг, народные приметы.
Согласно приметам, птицы, которые громко кричат, указывают, что день окажется теплым. В том случае, если 9 апреля туман, то ждали урожайного года.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в апреле 2026 в Беларуси: «Снег, грозы, циклоны с ненастьем».