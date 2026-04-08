Печи уходят в прошлое. Жителям Красноярского края меняют печи на котлы

Четыре города Красноярского края планомерно переходят на экологичное оборудование для отопления. Старые чадящие печи заменяют новыми котлами, которые экономят и время, и силы владельцев частных домов. К тому же для жителей региона это совершенно бесплатно.
Рассказываем, что люди говорят о новом оборудовании, как его получить и какие результаты уже принесла программа.
Уголь горит, а дыма нет.
Минусинск раньше других малых городов края начал системную замену печей. Программа работает здесь с 2024 года. За это время экологичное оборудование получили 730 семей. Переход на современную технику позволил сократить выбросы в атмосферу почти на 1460 тонн вредных веществ ежегодно.
В этом сезоне к проекту уже присоединились 30 минусинских семей. Всего до конца 2026 года в южной столице и соседнем посёлке Зелёный Бор установят 630 новых котлов. Местный житель Олег Негодин узнал о возможности бесплатной замены от друга и подал заявку прошлым летом. В марте специалисты сделали замеры и смонтировали в его доме автоматический твердотопливный котёл вместе с бесперебойником на случай отключения света.
«Раньше для отопления дома площадью 94 кв. м требовалось ежедневное разжигание обычного котла. Это отнимало много времени. Новый автоматизированный котёл работает без дозаправки вторую неделю. Уже оценили его эффективность. Удивительно: уголь горит — дыма нет. Виден только пар. Привыкли же к чёрному дыму, а сейчас его нет», — поделился Олег Негодин.
Для жителей открыт дополнительный пункт приёма документов в администрации города на улице Гоголя, 68.
«В Минусинске более 11 тыс. домовладений с автономными источниками теплоснабжения. Выбросы печного отопления частного сектора составляют порядка 60% от общего объёма. Поэтому в приоритете перевести как можно больше домов на экологичное отопление. Согласно комплексному плану, к 2036 году выбросы загрязняющих веществ в Минусинске должны сократиться вдвое», — подчеркнул министр экологии края Владимир Часовитин.
Экологическую ответственность проявляет и местный бизнес, обновляя свои котельные. Глава Минусинского округа Дмитрий Меркулов отметил: «Сегодня к улучшению экологической обстановки подключились все — и государство, и бизнес, который приводит в соответствие с законодательством свои отопительные системы. Системная работа, которую мы ведём, шаг за шагом приближает нас к ощутимому результату».
Сократят выбросы.
В 2026 году к программе присоединился Ачинск. В городе около 8 тыс. домов используют старые печи. Сейчас сюда поступают первые партии современных котлов. По программе жители получают полный комплекс работ «под ключ» за счёт средств федерального бюджета: установку котла, монтаж новой системы отопления, подключение и пусконаладку.
В автоматических установках топливо подаётся порционно и сгорает при высокой температуре. Лабораторные исследования подтверждают, что выбросы опасного бенз (а)пирена в таких котлах в 67 раз ниже по сравнению с печью ручной загрузки.
Жители Ачинска подали уже порядка 250 заявок.
«Главный источник загрязнения в Ачинске — промышленность. Однако нельзя недооценивать и вклад частного сектора. Мы добились экономии: подрядчик готов выполнить работы не в 160, а в 177 домовладениях в рамках тех же федеральных средств», — подчеркнул Владимир Часовитин во время встречи с жителями города.
Кроме того, Ачинск избавляют от уличной пыли. Город вывел на дороги новые подметально-уборочные машины «ПУМА» и прицепную «Магистраль». Спецтехника тщательно очищает асфальт и снижает концентрацию в воздухе взвешенных частиц. В перспективе город закупит экологичный общественный транспорт, а местные промышленные предприятия к 2030 году обязаны сократить свои выбросы наполовину.
Северный охват.
Лесосибирск в 2026 году также стал участником программы. План на текущий сезон — перевести на экологичное тепло 291 дом в самом городе и посёлке Стрелка. Местные жители активно поддержали инициативу: заявления написали более 600 человек.
«Сейчас специалисты обследуют дома частного сектора. Если помещение не подходит для монтажа котла, собственникам дают рекомендации по устранению замечаний. В апреле подрядчик приступит к установке оборудования», — рассказал Владимир Часовитин.
Ожидается, что после перевода частного сектора на экологичное отопление объём выбросов снизится не менее чем на 570 тонн в год.
Экологический эффект закрепит масштабная реконструкция объектов теплоснабжения. Инженеры завершили полевые работы и проектируют расширение котельной седьмого микрорайона. Это позволит перераспределить нагрузку с трёх маломощных котельных в южной части города.
Расписание мероприятий движения «Сибирское долголетие» с 6 по 19 апреля.
На портале «Единая карта жителя Красноярского края» появились интересные оздоровительные и культурные мероприятия, которые можно посетить бесплатно в рамках движения. Для регистрации нужно зайти на сайт Сибирскоедолголетие.рф и воспользоваться каталогом мероприятий.
Пасхальные чтения «Светлый праздник руси».
Участники получат информацию о традициях празднования Пасхи в русской культуре и православии. В программе — чтение и обсуждение произведений писателей XIX-XX веков, в которых нашла отражение пасхальная тематика. Будут представлены рассказы, очерки и фрагменты мемуарной прозы.
Особое внимание будет уделено обсуждению семейных и народных обычаев, связанных с праздником, описанию пасхального богослужения, а также осмыслению таких понятий, как милосердие и всепрощение.
Время проведения: 11.04.2026 в 14.00.
Адрес: Красноярск, ул. Водянникова, 2.
Мастер-класс по рисованию ко Дню космонавтики и кинопоказ.
Приглашаем вас на космический мастер-класс! Даже если вы никогда не держали в руках кисть, вы создадите свой неповторимый пейзаж. Под руководством мастера мы освоим простые, но эффектные техники. Никакая специальная подготовка не нужна — только желание творить! А после мастер-класса вас ждёт показ фильма «Юрий Гагарин. Семь лет одиночества». Картина расскажет о неизвестных страницах биографии космонавта: от момента триумфа в 27 лет до трагической гибели в 34 года. Мы поговорим не только о подвиге, но и о мечтах и переживаниях человека, который навсегда изменил мир.
Время проведения: 09.04.2026 в 14.00.
Адрес: Красноярск, ул. Пролетарская, 153.
«Сибирское долголетие» на дне рождения музея.
Приглашаем участников проекта «Активное долголетие» посетить экспозиции Музейного центра «Площадь Мира» по бесплатному билету, который нужно получить в кассе.
Время проведения: 17.04.2026 в 11.00.
Адрес: Красноярск, пл. Мира, 1.
Клуб «Активное долголетие».
«Болезнь Паркинсона: симптомы, профилактика». Вебинар (с точками подключения в территориях). Лектор — к. м. н., врач-невролог отделения неврологии и нейрореабилитации профессорской клиники КрасГМУ.
Время проведения: 08.04.2026 в 15.00.
Адрес: Красноярск, пр. Мира, 7а.
Стресс в вашей жизни: бежать или управлять?
В народе говорят: все болезни от нервов. Известно, что стрессы наносят огромный вред нашему здоровью. Но как противостоять обстоятельствам, как не загнать себя в тупик в этой суетливой и тревожной жизни? На этот вопрос поможет ответить психолог Екатерина Болдырева.
Время проведения: 14.04.2026 в 15.00.
Адрес: Красноярск, ул. Коломенская, 25.
Обратите внимание, что накануне мероприятия пользователям необходимо зайти на сайт и посмотреть, нет ли изменений в расписании. Со всеми техническими сложностями при регистрации на портале или записи на мероприятие вам помогут разобраться по телефону 122, а также в офисе «Сибирского долголетия» на пр. Мира, 7а, оф. 503.