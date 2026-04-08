Священник Ланский объяснил, откуда взялся пасхальный кролик

По его словам, образ пасхального кролика пришёл в массовое сознание во многом благодаря Голливуду, а корни этой традиции уходят в языческие верования древнегерманских племён. Кролик был символом богини плодородия Эостары — её имя созвучно английскому названию Пасхи (Easter). Исторически кролик как пасхальный символ стал использоваться только в XVII веке, и относится он скорее к протестантской, чем к католической традиции.