Священник Ланский объяснил, откуда взялся пасхальный кролик

В православии аналогичного персонажа нет.

Помощник Епархиального архиерея по вопросам церковного служения Кемеровской епархии священник Вячеслав Ланский рассказал о происхождении одного из главных символов западной Пасхи, пишут VSE42.RU.

По его словам, образ пасхального кролика пришёл в массовое сознание во многом благодаря Голливуду, а корни этой традиции уходят в языческие верования древнегерманских племён. Кролик был символом богини плодородия Эостары — её имя созвучно английскому названию Пасхи (Easter). Исторически кролик как пасхальный символ стал использоваться только в XVII веке, и относится он скорее к протестантской, чем к католической традиции.

В православии, как отметил священник, аналогичного персонажа нет. Праздник Воскресения Христова здесь ассоциируется с куличами и крашеными яйцами.