Сегодня, 8 апреля, град «размером с горох» обрушился на Ростов-на-Дону. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.
Ростовчане сообщили, что льдом засыпало некоторые улицы на Западном, после этого все быстро начало таять. По всей видимости, град прошел и в других районах донской столицы.
Напомним, во время непогоды в городе также случилось два происшествия с молнией: одна ударила в трансформатор, вторая — в кваритиру жилого дома. По словам ростовчан, в здании после этого начался пожар. В МЧС пока прокомментировали только инцидент с трансформатором.
