Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Град размером с горох обрушился на Ростов

Грозовой дождь с градом прошел в Ростове 8 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 8 апреля, град «размером с горох» обрушился на Ростов-на-Дону. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.

Ростовчане сообщили, что льдом засыпало некоторые улицы на Западном, после этого все быстро начало таять. По всей видимости, град прошел и в других районах донской столицы.

Напомним, во время непогоды в городе также случилось два происшествия с молнией: одна ударила в трансформатор, вторая — в кваритиру жилого дома. По словам ростовчан, в здании после этого начался пожар. В МЧС пока прокомментировали только инцидент с трансформатором.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.