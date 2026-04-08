В Калининградской области открылся центр креативных индустрий

Центр креативных индустрий начал работать в Калининградской области по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Он открылся на базе учреждения «Мой бизнес» сообщили в пресс-службе правительства региона.
В новом центре готовы работать с представителями 16 творческих индустрий. Среди них народные художественные промыслы и ремесла, арт-индустрия, культурное наследие, отдых и развлечения, мода, книжное дело и другие. Представители этих направлений могут получить консультации для запуска и масштабирования своих проектов, помощь с участием в грантовых и иных конкурсах и с поиском партнеров и каналов сбыта, обучением и продвижением бизнеса в России и за рубежом.
«По итогам 2024 года Калининградская область заняла второе место в России по вкладу креативного бизнеса в валовый региональный продукт. Этот результат подтверждает: творческие индустрии становятся важным драйвером в развитии экономики региона. Наша задача — создать инфраструктуру, которая поможет предпринимателям выйти на новый уровень и превратить их вдохновение в устойчивый бизнес», — отметил директор регионального центра «Мой бизнес» Кирилл Лило.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.