Красноярская школа заплатит ученику за сломанный в драке нос

Красноярская школа заплатит ученику компенсацию за сломанный в драке нос. К такому решению пришел суд, рассмотрев иск прокуратуры, направленный на защиту интересов несовершеннолетнего.
Конфликт между двумя старшеклассниками случился в феврале 2025 года. Дружеская поначалу потасовка вдруг обрела иной поворот и превратилась в драку. 15-летний со всей силы ударил по лицу 17-летнего соперника. Пострадавший получил перелом кости со смещением.
В этот момент учитель разговаривал по телефону и не обращал внимания на происходящее. Именно это и стало решающим аргументом для суда: представитель школы не обеспечил контроль над нештатной ситуацией. Сумма компенсации составила 30 тысяч рублей, сообщает издание Sibnovosti.