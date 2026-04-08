В акции здоровья в Калининградской области приняли участие около 2 тысяч человек

Около двух тысяч человек стали участниками акции во Всемирный день здоровья. Мероприятиями охватили все муниципалитеты. В Калининграде мобильные медицинские комплексы работали 7 апреля на площади Победы.
Как рассказали в пресс-службе областного правительства, желающие с 10 до 14 часов могли сделать УЗИ, маммографию, флюорографию, сдать кровь, проконсультироваться с диетологом, психологом, неврологом и другими специалистами. Там же можно было пройти вакцинацию — возможностью горожане пользовались активно. Всего в городе приняли больше 300 человек.
Напомним, профилактический осмотр или диспансеризация бесплатны и доступны для всех.
Проверить здоровье можно в любой поликлинике Калининграда вне зависимости от места прикрепления с 8:00 до 20:00 в будние дни и с 9:00 до 14:00 по субботам, а также во всех медицинских учреждениях области, включая ФАПы.