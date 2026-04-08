В Нягани старшему поколению рассказали о здоровом питании

Занятие по здоровому питанию состоялось в центре активного долголетия в городе Нягани Ханты-Мансийского автономного округа по национальным проектам «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья». Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.
Экспертом выступила врач-терапевт кабинета медицинской профилактики Няганской городской поликлиники Дарья Карпец. Она рассказала слушателям о принципах сбалансированного рациона, дала практические рекомендации по составлению ежедневного меню и объяснила, как питание влияет на самочувствие и уровень активности.
Для закрепления полученных знаний участники сформировали «здоровую тарелку» с учетом потребностей людей старшего возраста. Такой формат позволил наглядно понять, какие продукты и в каком соотношении должны входить в ежедневный рацион. По словам Дарьи Карпец, совместная работа помогла участникам лучше усвоить принципы здорового питания, особенно актуальные для людей старше 65 лет.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.