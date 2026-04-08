Для строительства еще одной школы в Октябрьском районе Красноярска проверят прочность грунта

Красноярское Управление капитального строительства объявило торги на выбор подрядчика для разработки предпроектной документации школы в границах улиц Лесопарковая и Сады.
Начальная цена контракта — 7,1 млн рублей, прием заявок продлится до 17 апреля, итоги подведут в конце месяца.
Победитель должен провести инженерно-геодезические изыскания, чтобы определить — возможно ли на выбранном участке возвести школу на 1280 мест.
«Генеральным планом города здесь предусмотрено строительство школы, но особенности рельефа не позволяют нам сразу приступить к проектированию объекта. Из-за большого перепада высот и находящегося рядом водоёма необходимо провести комплекс предварительных мероприятий, чтобы принять ответственное решение. Нужно проверить надёжность основания будущего объекта — выдержит ли грунт такую нагрузку, как школа. Если выдержит, то какая этажность и конфигурация должны быть у нее», — рассказал и.о. заместителя главы города — руководителя департамента градостроительства Александр Навродский.
По техническому заданию школа должна состоять из административного блока с актовым залом, библиотекой и пищеблоком, а также корпуса для начальных, средних и старших классов. На пришкольной территории необходимо учесть размещение спортивных площадок и игровых, футбольное поле с беговой дорожкой, парковки, а также рассмотреть возможность строительства детского автогородка.
Напомним, накануне в Октябрьском районе Красноярска приступили к забивке свай будущей школы на пересечении улиц Елены Стасовой и Чернышёва.
