В свердловском парке «Оленьи ручьи» закрыли маршруты из-за клещей и паводка

В свердловском природном парке «Оленьи ручьи» закрыли несколько маршрутов.

Источник: Комсомольская правда

В природном парке «Оленьи ручьи», расположенном на юго-западе Свердловской области, закрыли часть маршрутов из-за начала сезона клещей и паводка. Об этом представители парка сообщили в своих социальных сетях. Для посетителей с 1 апреля по 1 июля будут закрыты маршруты левого берега реки Серги.

— Закрыты малооборудованные и неотсыпанные маршруты от скалы Дыроватый камень до пещеры Большой провал, далее через Миткины озёра до скалы Карстовый мост, от скалы Светлая в сторону скалы Священник; от скалы Вдохновения в сторону скалы Священник; от скалы Карстовый мост в сторону скалы Священник, а также маршрут в южной части Парка, — сообщили в пресс-службе парка.

Отмечается, что для посетителей будут доступны маршруты по правому берегу реки, а именно малый круговой маршрут и маршрут в направлении скалы Карстовый мост.

Напомним, что с начала сезона клещей от присасывания пострадали 238 человек. Это в 1,4 раза больше среднего многолетнего показателя.