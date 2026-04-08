Очереди из фур и легковушек на границе с Польшей растут

МИНСК, 8 апр — Sputnik. Очереди из фур и легковых автомобилей, ожидающих выезда из Беларуси в Польшу, за сутки выросли, об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета республики.
Число ожидающих очереди на въезд в Польшу легковушек в пункте пропуска «Брест» выросло за сутки незначительно, но цифра уже перевалила за 900 автомобилей — на данный момент там находятся 920 легковых машин.
В «Берестовице» в очереди находятся 30 легковушек, в «Брузгах» — ни одной.
Увеличилась очередь и из грузовиков — в пункте пропуска «Козловичи», который предназначен только для грузового транспорта, число ожидающих выезда в Польшу фур выросло до 670. Накануне «Белтаможсервис» сообщал о том, что в связи с ростом потока фур их начали размещать на обустроенных площадках в зоне ожидания. Предприятие уточнило, что число фур выросло из-за неритмичной работы польской стороны.
В пункте пропуска «Берестовица» за сутки число фур не выросло и составляет 180 единиц.
Что касается границы с Литвой, то очередей из легковушек в пунктах пропуска нет, что касается большегрузов, то в «Каменном Логе» их 80, в ПП «Бенякони» — 100.
На границе с Латвией очередей из легковушек и фур нет.