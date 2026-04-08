Очереди из фур и легковушек на границе с Польшей растут

Увеличилась очередь и из грузовиков — в пункте пропуска «Козловичи», который предназначен только для грузового транспорта, число ожидающих выезда в Польшу фур выросло до 670. Накануне «Белтаможсервис» сообщал о том, что в связи с ростом потока фур их начали размещать на обустроенных площадках в зоне ожидания. Предприятие уточнило, что число фур выросло из-за неритмичной работы польской стороны.