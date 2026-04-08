Куда сходить на Пасху 2026 в Крыму?

В Бахчисарае, в Парке миниатюр, готовятся удивить гостей огромным куличом. Это, видимо, становится традицией — потому, что здесь уже ставили такие рекорды. Так в прошлом году публике представили кулич весом в 70 кг. Диаметр его был два с половиной метра, высота — 1,8 метра. Конечно, испечь цельным подобное изделие невозможно: его составили из 365 небольших куличиков. Сверху украсили изображениями самых узнаваемых зданий Крыма и Севастополя. Их макеты можно увидеть в самом парке.