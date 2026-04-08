Куда сходить на Пасху 2026 в Крыму?

Богатая программа празднования намечена в Севастополе. Так, 12 апреля в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» пройдет семейный фестиваль «Пасхальная арт-аллея». Гостей ждут с 12:00 до 15:00, вход свободный. В программе: чаепитие, музыкальные представления, мастер-классы для детей и взрослых (декупаж и роспись яиц, изготовление куличей и многое другое). Также будет работать много сувенирных киосков.
До 27 апреля в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес» проводятся в Музее античности и Византии лекции священников, мастер-классы, кинопросмотры, квартирники с живой музыкой. Вход свободный. Также с 12 до 22 часов проходит гастрономический фестиваль «Ярмарка вкуса».В Керчи 13 апреля во дворце культуры «Корабел» с 12:30 до 15 часов пройдут состязания по изготовлению куличей. Будут традиционные русские игры, ярмарка, чай с куличами. Вход свободный.
В Бахчисарае, в Парке миниатюр, готовятся удивить гостей огромным куличом. Это, видимо, становится традицией — потому, что здесь уже ставили такие рекорды. Так в прошлом году публике представили кулич весом в 70 кг. Диаметр его был два с половиной метра, высота — 1,8 метра. Конечно, испечь цельным подобное изделие невозможно: его составили из 365 небольших куличиков. Сверху украсили изображениями самых узнаваемых зданий Крыма и Севастополя. Их макеты можно увидеть в самом парке.
В этом году гигантский кулич тоже должен появиться в праздничный день. А вот превзойдет ли он размерами прошлогодний, неизвестно. Пока это секрет.