В Калининграде на 10 улицах снесут старые столбы

Сейчас в мэрии ищут владельцев проводов, которые на них незаконно висят.

В Калининграде снесут старые столбы. Речь про опоры контактной сети, которые больше не задействованы в обеспечении работы городского электротранспорта или освещении улиц. Как пояснили в пресс-службе мэрии города, работы проведут на проспекте Мира и проспекте Победы, улицах Энгельса, Вагоностроительной, Дзержинского, Емельянова, Суворова, Брусничной, Советском проспекте, проспекте Калинина.

Отмечается, что на некоторых столбах развешаны инженерные коммуникации, в свое время размещенные незаконно, без договоров с администрацией.

Собственников проводов просят откликнуться до 1 мая. Затем все линии обрежут.