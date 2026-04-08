В Калининграде на 10 улицах снесут старые столбы

В Калининграде снесут старые столбы. Речь про опоры контактной сети, которые больше не задействованы в обеспечении работы городского электротранспорта или освещении улиц. Как пояснили в пресс-службе мэрии города, работы проведут на проспекте Мира и проспекте Победы, улицах Энгельса, Вагоностроительной, Дзержинского, Емельянова, Суворова, Брусничной, Советском проспекте, проспекте Калинина.
Отмечается, что на некоторых столбах развешаны инженерные коммуникации, в свое время размещенные незаконно, без договоров с администрацией.
Собственников проводов просят откликнуться до 1 мая. Затем все линии обрежут.