В Калининграде на 10 улицах снесут старые столбы

В Калининграде снесут старые столбы. Речь про опоры контактной сети, которые больше не задействованы в обеспечении работы городского электротранспорта или освещении улиц. Как пояснили в пресс-службе мэрии города, работы проведут на проспекте Мира и проспекте Победы, улицах Энгельса, Вагоностроительной, Дзержинского, Емельянова, Суворова, Брусничной, Советском проспекте, проспекте Калинина.