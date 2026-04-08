На Ямале в Школе «Ямолод» запустят 10 новых образовательных программ

Школа «Ямолод» с сентября запустит 10 новых образовательных программ для учеников 6−11 классов. Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в пресс-службе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.
Среди новых направлений — агротехнологии и фермерство, китайский и английский языки, декоративно-прикладное искусство, программирование, конструирование роботов и робототехника, а также треки «химик», «шеф-повар», «мода и дизайн». Решение о расширении образовательных программ было принято по итогам семинара методических команд молодежной политики и образования. Там из примерно 70 различных треков был сформирован единый перечень дополнительных образовательных программ для ямальских подростков.
Также по итогам мероприятия была достигнута договоренность о единых стандартах качества и подходах к созданию последующих программ Школы «Ямолод». Наставниками новых программ станут опытные специалисты соответствующих направлений из муниципалитетов региона. На занятиях подростки будут обеспечены всем необходимым оборудованием. Вся информация о региональном проекте и программах представлена на сайте. Там можно подать заявку на зачисление и выбрать подходящее направление в своем муниципалитете.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.