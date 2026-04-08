На Ямале в Школе «Ямолод» запустят 10 новых образовательных программ

Также по итогам мероприятия была достигнута договоренность о единых стандартах качества и подходах к созданию последующих программ Школы «Ямолод». Наставниками новых программ станут опытные специалисты соответствующих направлений из муниципалитетов региона. На занятиях подростки будут обеспечены всем необходимым оборудованием. Вся информация о региональном проекте и программах представлена на сайте. Там можно подать заявку на зачисление и выбрать подходящее направление в своем муниципалитете.