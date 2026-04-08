Рост доходов ИИ-стартапа Perplexity оценили в 50% за месяц

За месяц доход стартапа Perplexity, занимающегося разработкой технологий искусственного интеллекта, вырос на 50%. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).
По данным издания, прогнозируемый годовой доход Perplexity в марте 2026 года превысил $450 млн. Причинами роста стали запуск ИИ-агентов и переход на новую модель ценообразования — оплату, основанную на фактическом использовании, в дополнение к традиционным подпискам.
ИИ-агенты — инструмент, созданный на базе искусственного интеллекта, который самостоятельно ставит цели, планирует действия и выполняет сложные задачи без постоянного контроля человека. ИИ-агенты запоминают контекст, адаптируются к изменениям и доводят процесс до результата.
Руководители стартапа отметили, что сервисом ежемесячно пользуются 100 млн человек, в том числе десятки тысяч корпоративных клиентов. Стоимость потребительских и корпоративных подписок варьируется от $20 до $200 в месяц.
Perplexity AI — это бесплатная поисковая система и чат-бот на базе искусственного интеллекта, который использует передовые технологии, в том числе обработки естественного языка (NLP) и машинного обучения, для предоставления точных и исчерпывающих ответов на запросы в режиме реального времени. Perplexity AI в 2022 году основали Энди Конвински, Аравинд Сринивас, Денис Яратс и Джонни Хо.
