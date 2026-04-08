Калининградка погасила кредит 4,4 млн рублей, чтобы вернуть две «БМВ»

Денежные средства будут направлены взыскателю.

Арест счетов и двух «БМВ» побудили должницу выплатить кредитный долг 4,4 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Калининградской области.

В отделение судебных приставов Центрального района Калининграда поступил исполнительный документ о взыскании с гражданки 1998 года рождения задолженности по кредиту. После возбуждения исполнительного производства сотрудники службы сразу же применили ограничительные меры. Так, они наложили арест на счета калининградки и вынесли запрет регистрационных действий в отношении двух принадлежащих ей автомобилей марки «БМВ» 2019 и 2010 годов выпуска.

Ограничения были сняты после того, как задолженность в полном объеме была перечислена на депозитный счет отделения. Денежные средства будут направлены взыскателю — банку.